Hoe meer studenten, hoe groter het fietsprobleem

De rijwielen die niet zijn opgehaald gaan ze naar WLB Gered Gereedschap. Door worden ze gerepareerd of gerecycled.

Meer studenten, meer weesfietsen

Ambtenaar Patrick van Dijk ziet een trend in de aantallen achtergelaten fietsen. "Sinds het University College Roosevelt is geopend zie je wel steeds meer weesfietsen", zegt hij. "Studenten gebruiken vaak een oude fiets om rond te fietsen. Als ze klaar zijn met de studie laten ze die vaak achter en komen wij ze weer tegen."

Studentenstad

De komst van een nieuwe vestiging van de HZ University in Middelburg ziet Van Dijk dan ook met twijfel tegemoet. "Je ziet wel meer in studentensteden dat er een fietsenprobleem is. Daar kunnen we niets aan doen. We gaan proberen het te handhaven."

Patrick van Dijk over de weesfietsen