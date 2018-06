'Verschrikkelijk om op zo'n manier afscheid van je kippen te moeten nemen'

Hij is al jaren kippenboer en hield er altijd rekening mee dat het een keer kon gebeuren, maar toch was hij verrast. "Ik was de eerste van het seizoen. De kippen waren wel een beetje ziek, maar voor mijn gevoel niet zó ziek. Tot er uit monsters kwam dat het vogelgriep is. Dat was als een donderslag bij heldere hemel", zegt Van Nieuwenhuijzen.

Nadat de kippen geruimd waren, mocht hij twee weken niet in de stal komen. Naast de kippen is hij ook nog landbouwer. Het was op dat moment een drukke periode waarin hij afleiding had. "Uiteindelijk kom je in die stal en dat is dan heel raar, zo'n lege stal."

Na een half jaar eindelijk nieuwe kippen

Eind maart kreeg hij eindelijk nieuwe kippen. En die mogen sinds enkele weken ook weer naar buiten. "We hebben er even op moeten wachten, omdat het zo onverwachts gebeurde. We hebben kippen gekregen die zeventien weken oud waren. Die waren nog niet beschikbaar toen wij weer aan de slag mochten."

Het is voor de boer wel spannend om zijn kippen weer buiten te laten lopen, omdat het vermoeden bestaat dat zijn kippen daar zijn besmet door andere vogels. Maar zijn bedrijf verkoopt eieren die komen van kippen die vrije uitloop hebben en daarom doet hij het toch: "Het is fijner voor de kippen en hiervoor hebben wij gekozen. Er hangt een risico aan dat het weer gebeurt en dat blijft dubbel."

'Kippen ophokken als trekvogels overvliegen'

Kippendokter Sible Westendorp constateerde destijds bij Van Nieuwenhuijzen de vogelgriep. Hij pleit voor het ophokken van kippen in bepaalde periodes. Hij denkt dat veel besmettingen van vogelgriep komen door andere vogels buiten, die in het weiland van de kippen gaan zitten en besmette poep achterlaten. "Als je kippen in een bepaalde periode binnen laat, dan kun je misschien besmettingen voorkomen", zegt hij.

Kippenboer Wim van Nieuwenhuijzen heeft zelf een idee om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. Hij wil op de zeventien hectare die hij buiten voor de kippen heeft, zonnepanelen zetten. Daarmee maak je het volgens hem moeilijk voor andere vogels om te landen in het weiland van de kippen.



"Ik wil niet die hectares helemaal vol leggen. Maar zo sla je twee vliegen in één klap. Je wekt groene stroom op en je vermindert het risico op besmetting bij de kippen." De plannen liggen klaar. Nu is het alleen nog wachten op nieuwe wetgeving. De huidige wetgeving staat de combinatie van kippen en zonnepanelen namelijk nog niet toe.