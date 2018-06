Lees terug: Hoek boekt ruime zege op Ajax

Hoek juicht nadat Brian van Hoorn de club naar de finale van de nacompetitie heeft geschoten (foto: Orange Pictures)

22:01 Hoek met één been in Derde Divisie na ruime zege op Ajax

Lees ook:

Afgelopen, Hoek wint met ruim verschil

88' Ajax zet slotoffensief in

Terwijl doelpuntenmaker Vitukynas in de slotfase wordt gewisseld zet Ajax een laatste offensief in,

84' Roy Deken doet wat terug voor Ajax

Ajax doet wat terug via Roy Deken en komt op 1-3.

80' Titas Vitukynas zorgt voor de 0-3

Hoek zit op rozen. Titas Vitukynas zet zijn ploeg in de counter op 0-3.

76' Jordi de Jonghe houdt het verschil op twee doelpunten

De doelman van Hoek keert een goede poging van Kenneth Misa-Danso en houdt het verschil op twee.

74' De supporters van Hoek zijn door het dolle heen

70' Brian Leroy verdubbelt de score

Hoek komt op 0-2, Brian Leroy schuift de bal achter keeper Stephan Veenboer. Het initiatief ligt in de tweede helft duidelijk bij Hoek.

68' Hoek op jacht naar de 0-2

64' Grote kans voor Van Hoorn

Na een counter kopt Brian van Hoorn de voorzet van Fabian Wilson bijna binnen. Van Hoorn wordt na de kans gelijk gewisseld voor Birgen Martens

59' Hoek op voorsprong tegen Ajax

Sidy Ceesay promoveert de voorzet van Ruben Besuyen tot een doelpunt. Hoek trekt de goede lijn na rust door en komt op voorsprong.

54' Hoek komt sterk uit de kleedkamer

Kim van den Bergh is via een corner gevaarlijk voor Hoek. De Belgische verdediger creëert twee kansen die er allebei niet in gaan.

46' Onder toeziend oog van Sjaak Swart is de tweede helft begonnen

45' Hoek houdt halverwege stand tegen Ajax

44' Verbrugge mist grote kans op de voorsprong

Yoshi Verbrugge krijgt een grote kans vlak voor rust maar kan bij de tweede paal net niet afronden.

40' Kansjes voor Ajax

De Amsterdammers dringen weer een beetje aan. Schoten van Jack van Moerkerk en Stanley Akoy gaan over het doel van keeper Jordi De Jonghe

30' Tactiek Hoek lijkt te werken

Het strijdplan van Jannes Tant lijkt tot nu toe te werken. Ajax komt niet tot grote kansen terwijl Hoek er af en toe ook uit komt.

20' Ajax voert de boventoon

Het initiatief ligt bij de Ajax. Hoek houdt het voornamelijk bij het tegenhouden van Amsterdammers. Sidy Ceesay zorgde voor een van de spaarzame kansen voor Hoek.

11' Hoek zakt in

6' Eerste kans voor Ajax

De beide ploegen beginnen afwachtend aan het duel. De eerste kans is voor Ajax, Bilal el Amrani schiet de bal naast het doel van Hoek.

1' Aftrap

Hoek is begonnen aan het eerste duel van de finale van de nacompetitie tegen de amateurs van Ajax.

19:49 De supporters zijn er ook

Niet alleen de spelers van Hoek zijn naar de hoofdstad afgereisd, ook de supporters hebben de reis vanuit Zeeuws-Vlaanderen gemaakt.

19:30 Geen natuurgras voor Hoek

Het hoofdveld van Sportpark de Toekomst ligt op het moment op de schop, de wedstrijd zal dus niet op natuurgras gespeeld worden.

19:21 Opstelling Hoek

Over een klein uurtje begint Hoek aan de eerste wedstrijd van de finale van de nacompetitie. Trainer Jannes Tant stuurt de volgende elf namen het veld in.