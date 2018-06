Leo Hannewijk stapt op bij Film by the Sea

KO voor Leo Hannewijk (foto: OZ)

Leo Hannewijk is al sinds het eerste festival Film by the Sea in 1999 een van de drijvende krachten. Onder zijn leiding is FbtS uitgegroeid tot een begrip in Zeeland en daarbuiten. Het festival trekt jaarlijks ruim 46.000 bezoekers.

Volgens Hannewijk is de formule nog lang niet uitgewerkt. Wel is er behoefte aan vernieuwing om ook jongeren bij het festival te blijven betrekken. De directeur vindt het niet erg daarvoor zelf een stapje opzij te doen.

Vakjury in 2018

In Vlissingen is ook direct de vakjury voor het festival 2018 bekendgemaakt. Oud-Journaalpresentatrice Noraly Beyer is een van de nieuwkomers van de ploeg die onder leiding van Adriaan van Dis 12 nieuwe boekverfilmingen gaan beoordelen.

Behalve Van Dis en Beyer nemen ook Hanna Bervoets, Alex Boogers, Mike van Diem, Marieke Lucas van Rijneveld, Sacha Polak en Antoinette Beumer zitting in de jury.