Hoek met één been in Derde Divisie na ruime zege op Ajax

Brian van Hoorn maakte de winnende treffer voor Hoek tegen Spijkenisse (foto: Omroep Zeeland)

Hoek begon de wedstrijd teruggetrokken op eigen helft en leek niet de intentie te hebben om de eigen helft te verlaten. De amateurtak van Ajax voerde de boventoon en creëerde enkele kansen. Toch werkte de tactiek van trainer Jannes Tant want Ajax kreeg weinig grote kansen terwijl Hoek er enkele keren uit wist te komen met als grootste kans een kopbal van Yoshi Verbrugge die net naast ging.

Sterke tweede helft

Na rust kwam Hoek sterker uit de startblokken en zette veel druk op de verdediging van de Amsterdammers. Met succes want Sidy Ceesay kopte na 59 minuten de bal in het doel na een voorzet van Ruben Besuyen. Na de openingstreffer trok Hoek het aanvallende spel door wat tot veel kansen leidde. Elf minuten na de treffer van Sidy Ceesay was het weer raak voor de Zeeuws-Vlamingen, Brian Leroy schoof de bal achter keeper Stephan Veenboer en zorgde voor de 0-2.

Het feest voor de supporters van Hoek was helemaal compleet toen Titas Vitukynas tien minuten voor tijd de 0-3 na een counter maakte. Ajax liet het er in de slotfase van de wedstrijd niet bij zitten en zette nog een slotoffensief in. Roy Deken scoorde de 1-3 maar verder dan dat kwamen de Amsterdammers niet meer.

Uitstekende uitgangspositie

Door de zege staat Hoek er uitstekend voor in de finale van de nacompetitie. Komende zaterdag verdedigt de ploeg van Jannes Tant de 1-3 voorsprong op het eigen Sportpark Denoek. Zelfs aan een 0-1 nederlaag heeft Hoek al genoeg voor een plekje in de derde divisie, het vierde niveau van Nederland.

Scoreverloop

0-1 Ceesay (59)

0-2 Leroy (70)

0-3 Vitukynas (80)

1-3 Deken (84)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Verbrugge, Van den Bergh, Besuyen, Leroy, Verwilligen, Vandepitte, Van Hoorn (Martens/64), Ceesay (Mieras/90+2), Vitukynas (Wijkhuijs/88)