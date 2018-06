Gekomen voor een gelijkspel, vertrokken met een klinkende zege

Door de vele personele problemen en de slijtageslag van afgelopen zaterdag in en tegen Spijkenisse begon Hoek zonder al te veel verwachtingen aan het uitduel tegen

Ajax. "We kwamen eigenlijk voor een gelijkspel ja", kijkt Leroy terug. "We hadden het ook lastig in het eerste kwartier. Maar we stonden wel compact en kwamen steeds beter in de wedstrijd.

Enorme boost

Wilson kreeg naarmate de wedstrijd vorderde door dat er meer te halen viel. "Die gasten gingen ook op elkaar lopen zeiken. Ze zeiden dat er niets lukte. Dat geeft je een enorme boost en er kwam steeds meer ruimte." Van die ruimte maakte Hoek in de tweede helft optimaal gebruik door drie keer te scoren. Daardoor heeft de club een hele goede uitgangspositie in de return van afgelopen zaterdag.

Wilson en Leroy zijn het er over eens dat Hoek het zaterdag af moet maken. "Zij zullen vanaf het begin alles op alles zetten en als ze vroeg scoren, hebben ze nog maar één goal nodig", probeert Wilson zijn ploeg nog enigszins in de underdogpositie te praten. "Maar we moeten deze echt over de streep trekken." Leroy vult aan: "We moeten beseffen dat ze te pakken zijn. Dat hebben we vanavond gedaan en dat moeten we zaterdag weer doen. Niet ingraven, maar gewoon ons spel spelen. Als we er eentje maken is het bij die mannen mentaal ook over denk ik."

