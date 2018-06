Zeeland wordt wakker: Hoek, veiligheid boswachters en Film by the Sea

Hoek juicht nadat Brian van Hoorn de club naar de finale van de nacompetitie heeft geschoten (foto: Orange Pictures)

Hoek klopt Ajax

De voetballers van Hoek hebben een flinke stap gezet richting promotie naar de derde divisie. In Amsterdam werden gisteravond de amateurs van Ajax met 3-1 geklopt in de nacompetitie. Zaterdag spelen de clubs in Hoek nog een keer tegen elkaar.

Lees ook:

Boswachter met verrekijker (foto: Natuurmonumenten)

Boswachters

Staatsbosbeheer maakt zich zorgen om de veiligheid van boswachters. Ook in Zeeland voelen boswachters zich steeds onveiliger door de toegenomen agressie.

Lees ook:

Leo Hannewijk (foto: Omroep Zeeland)

Hannewijk verlaat FbtS

Leo Hannewijk is dit jaar voor het laatst actief als directeur van het festival Film by the Sea. Daarna stapt hij op. Hannwijk, een van de oprichters van FbtS, vindt het na twintig edities mooi geweest. Hij maakt plaats om verjonging een kans te geven.

Lees ook:

Mais groeit goed (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Weer

Na het optrekken van de plaatselijke nevel of mist is het vandaag verder zonnig. De middagtemperatuur stijgt tot 20 graden op de stranden, met daar vanmiddag een verkoelende zeewind, en tot 24 graden in het oosten van de provincie. Vanavond en vannacht is het vrij helder en het wordt niet kouder dan een graad of 15.