'Het begint met verbaal geweld en eindigt steeds vaker in fysiek geweld'

Leo Bronder is handhavend boswachter. Hij is al uitgerust met handboeien, wapenstok en pepperspray. "Ik merk dat mensen steeds agressiever worden als ze aangesproken worden op hun gedrag. Dat begint al snel met verbaal geweld zoals schelden. Gelukkig komt fysiek geweld in Zeeland niet of nauwelijks voor." Bronder is blij dat Staatsbosbeheer aandacht vraagt voor de veiligheid van haar mensen.

Een volledige uitrusting geeft enige rust

De boswachter werkt in Noord-Zeeland en is blij dat hij al volledig uitgerust op pad mag. "Ik merk dat ik me daardoor prettiger voel. Let wel; het betekent niet dat ik er snel naar grijp, maar het geeft enige rust dat ik me kan verdedigen indien nodig."

Justitie heeft tot nu toe alleen het gebruik van handboeien goedgekeurd. Binnenkort krijgen de boswachters ook een wapenstok. Maar niet iedere boswachter heeft dezelfde basisuitrusting. Dat heeft te maken of een boswachter beheerder is of handhaver.

Terwijl Bronder zijn verhaal doet in het natuurgebied van De Schelphoek op Schouwen-Duiveland komen twee dames met aangelijnde honden aanlopen. "Het is wel een teken van deze tijd dat u als boswachter met die hulpmiddelen moet rondlopen", zegt een van de dames. "Ik begrijp het ook wel dat deze maatregel is genomen."

Niet zomaar een wapenstok en pepperspray

Bronder benadrukt dat boswachters niet zomaar uitgerust worden met de geweldsmiddelen. "Iedere boswachter wordt getest voordat een geweldsmiddel gebruikt mag worden. En nogmaals; in Zeeland gaat het vooralsnog om een gevoel van uitstraling. Gelukkig maar."