Loods met hout in Bruinisse vat vlam

In een loods die diende als houtopslag in Bruinisse heeft afgelopen nacht een brand gewoed. De brand werd rond 02.55 uur ontdekt in het pand aan de Industrieweg.

Bij aankomst van de brandweer was er sprake van een forse rookontwikkeling. Uit voorzorg werd opgeschaald naar een grote brand vanwege de opslag van hout in de loods. Er zijn uiteindelijk twee blusvoertuigen en een ladderwagen ingezet, aldus HVZeeland. Om 03.45 uur werd het sein brandmeester gegeven en werd met een ladderwagen en een warmtebeeldcamera gecontroleerd of het vuur volledig gedoofd was. Rond 04.00 uur kon de brandweer terug naar de kazerne. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht.