Pakketsorteerders Goes krijgen vanaf volgende maand meer loon

Er worden dagelijks ruim 35.000 pakketjes bezorgd (foto: Omroep Zeeland)

FNV laat in een persbericht weten dat er een schikking is getroffen met het uitzendbureau In Person. Per 1 juli krijgen de uitzendkrachten gelijk loon voor gelijk werk en alle 120 FNV-leden krijgen een volledige nabetaling voor hun gemiste loon.

Eind vorig jaar stelde FNV PostNL en In Person aansprakelijk voor de onderbetaling van uitzendkrachten die pakketten sorteren op pakketdepots van PostNL in Goes, Amersfoort en Waddinxveen. De werknemers krijgen niet betaald volgens de PostNL-cao.

5 miljoen euro

Volgens Mariëtte van der Neut, bestuurder FNV Flex werkt PostNL "via een constructie met een leeg uitzend-bv'tje dat zichzelf inhuurt". Daardoor worden volgens Van der Neut de werknemers ontnomen van al hun rechten. "Geen enkele sorteerder is in dienst van het bedrijf en mensen sjouwen 800 pakketten per uur voor het minimumloon. Ze maken lange nachten voor weinig geld."

Over de afgelopen vijf jaar zou er volgens FNV ruim 5 miljoen euro te weinig loon zijn betaald.

Lees ook: