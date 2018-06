Hoe erg is de dijk bij Perkpolder vervuild? Dinsdag weten we het

Anderhalf jaar geleden is de zeedijk bij Perkpolder verlegd nadat een stuk was ontpolderd. (foto: Omroep Zeeland)

Anderhalf jaar geleden is de zeedijk bij Perkpolder verlegd nadat een stuk was ontpolderd. Voor de nieuwe zeedijk is ook grond van industriële klasse gebruikt. Afgelopen zomer kregen omwonenden van de dijk een brief van Rijkswaterstaat waarin stond dat uit metingen gebleken is dat er sprake is van een hoge zuurtegraad.

Gezondheidsrisico's omwonenden

Het instituut Deltares en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben daarom het afgelopen jaar grond uit de kern van de dijk onderzocht op samenstelling en effecten. Dinsdag wordt er bekendgemaakt of de dijk wel sterk genoeg is, of tijdens de verwerking van de grond omwonenden en dijkwerkers gezondheidsrisico's hebben gelopen en of het grondwater vervuild is geraakt.

De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk omdat de gemeente Hulst plannen heeft om met industriële grond de Westelijke Perkpolder op te hogen voor een golfbaan met uitzicht op de Westerschelde. Hulst wil daarvoor deze grond gebruiken om het plan financieel haalbaar te maken. De gemeente hoe namelijk niet te betalen voor de grond, maar krijgt elf miljoen euro om de industriële grond te gebruiken.

Lees ook: