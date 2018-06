Een stijlbreuk? Nee, dit hoort óók bij PEER

Screenshot uit de videoclip You Can Count On Me To Let You Down (foto: Peterjan van der Burgh)

Bird is een Britse term voor 'meisje'. Gijs: "Het gaat over twee mensen die elkaar eigenlijk heel graag willen, maar dat het uitindelijk niet werkt." Bird is de opvolger van You Can Count On Me To Let You Down die eind maart verscheen.

De single klinkt anders dan de voorgaande. Toch wil Gijs niet spreken van een stijlbreuk: "Dit hoort ook bij PEER. Natuurlijk hebben we onze eigen stijl, maar het is maar gewoon wat je kiest om te maken. Dit kunnen wij dus ook."

PEER maakte al diverse singles, een EP (Mad For It), en speelde in binnen- en buitenland. Ondanks die ervaring gaat Gijs terug naar de schoolbanken. Hij is aangenomen op de Herman Brood Academie in Utrecht. Gijs: "Ik kan sowieso als zanger meer leren over stemtechniek en performance, maar ook op het gebied van songwriting. Je wordt gedwongen met anderen samen te werken. Dat is ook heel leerzaam. Er is genoeg ruimte voor verbetering."

Zanger/gitarist Gijs Teuwsen van PEER vertelt meer over de nieuwe single 'Bird'