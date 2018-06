Deel dit artikel:











Nieuwe voorzitter voor jonge Zeeuwse agrariërs

Matthijs Bartels is naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK). Bartels studeerde aan de agrarische hogeschool HAS en is momenteel werkzaam binnen de melkveehouderij.

Een boer geeft een demonstratie van zijn werkzaamheden (foto: ZLTO) Bartels volgt René Bal op die na een periode van 6 jaar, waarvan de laatste 1,5 jaar als voorzitter opstapt. In een reactie laat Bal weten "met veel plezier bijgedragen" te hebben aan de activiteiten, belangen en strategie van het ZAJK. Zijn opvolger Bartels wil zich vooral focussen op het versterken van de huidige relaties tussen betrokken partijen die gericht zijn "op de toekomst van de agrarische sector". Daarnaast wil Bartels meer activiteiten organiseren voor de leden van het ZAJK. René Bal (links) draagt het stokje over aan Matthijs Bartels (rechts).