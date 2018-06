'Horizonvervuiling dreigt door bouw woontorens'

Zeeland wil de hoogte in. Althans, projectontwikkelaars hebben serieuze plannen om in verschillende Zeeuwse plaatsen torens neer te zetten. Zo bestaat in Breskens het plan om een woontoren van 72 meter neer te zetten in de vissershaven.

Horizonvervuiling

"Niet doen", zegt Robbert Trompetter van de ZMf. Hij is vóór de ontwikkeling van het havengebied, maar zo'n hoge toren hoort daar niet bij. "Het is horizonvervuiling. Er staat niks in de omgeving en je zit ook nog pal naast een natuurgebied."

We zijn Rotterdam of Antwerpen niet." Robbert Trompetter, Zeeuwse Milieufederatie

Ook bij de geplande nieuwbouw van Hotel Van der Valk in Goes heeft de ZMf ernstige bedenkingen. Van der Valk wil een toren neerzetten, die volgens de gemeente lijkt op het gebouw van dezelfde keten in Dordrecht. Die is zo'n 55 meter hoog.

Onder de Lange Jan blijven

"Is het nou nodig om zo'n object op die plek in het landschap neer te zetten? Waarom aan de rand van Goes, naast een natuurgebied?" vraagt Trompetter zich hardop af. Er is overigens nog geen vergunning voor de nieuwbouw in Goes.

De Zmf stelt de Lange Jan in Middelburg (90,5 meter) als ijkpunt te nemen voor toekomstige torenbouw: "Laten we daar flink onder blijven met z'n allen in Zeeland."

De vier geplande torens in Zeeland in vlnr. Terneuzen, Vlissingen, Goes en Breskens (foto: Omroep Zeeland )

De geplande torens in Vlissingen (97 meter) en in Terneuzen (80 meter) vindt de ZMf acceptabeler dan die in Goes en Breskens. "In een stad wonen van nature meer mensen en ga je op een gegeven moment de hoogte in."

Jongens, waarom ben je dit aan het doen?" Robbert Trompetter, Zeeuwse Milieufederatie

Maar ook hier blijft Zmf de plannen kritisch volgen: "Als ze daar een toren van Rotterdams formaat van 150 tot 200 meter gaan neerzetten die je in heel Zeeland kan zien, dan vragen wij ons af: Jongens, waarom ben je dit aan het doen?"

