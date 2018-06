Tragel en DOOR kondigen fusie aan om goede zorg te blijven bieden

Tragel in Clinge (foto: Omroep Zeeland)

Tragel is in Zeeland de enige verstandelijk gehandicaptenzorgaanbieder die forensische zorg mag bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. DOOR biedt ook een een forensische beschermde woonvorm aan.

Door zorg te bieden aan deze specifieke doelgroep, is de omvang van het hulpaanbod beperkt. Dat is volgens beide instellingen de reden dat het lastig is om "duurzaam kwalitatief goede ondersteuning en zorg te blijven bieden in het forensische veld".

Tragel kwam begin dit jaar nog onder verscherpt toezicht te staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wegens verschillende tekortkomingen. Zo was onder meer de zorg onder de maat en was het gebouw ongeschikt voor de bewoners. Begin mei maakte de Inspectie bekend dat de zorginstellingen zaken op orde had gesteld.

