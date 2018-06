Honger of dorst? In Veere moet je zijn

De gemeente Veere heeft de meeste horeca (foto: De Werf)

De gemeente Sluis komt in Zeeland op de tweede plaats. De Kapelse horeca komt helemaal achteraan. Ga met de muis over onderstaande kaart om per gemeente het aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners te zien. Hoe dichter bij zee, hoe meer horeca, wat helemaal vanuit het kusttoerisme verklaard kan worden.

Winkels

Maar ook als het gaat om bouwbedrijven blijken ze in Veere verhoudingsgewijs de koppositie te hebben. Inwoners van Sluis beschikken naar verhouding over de meeste winkels. Maar de inwoners van Goes hebben de meeste banken en verzekeringskantoren.