Gaat poppodium De Piek nu wel of niet onmiddellijk dicht?

De gemeente Vlissingen wil vóór 1 juli van de Stichting Cultuurwerf weten of het poppodium De Piek tot 1 juli 2019 blijft gebruiken of niet. Afgelopen week werd bijvoorbeeld gezegd dat er voor de allerlaatste keer een jamsessie was in De Piek. Maar er is nog tot de zomer van volgend jaar subsidie voor activiteiten in het Poppodium.

(foto: Omroep Zeeland) Als de Cultuurwerf doorgaat met het organiseren van optredens in De Piek dan krijgt de stichting daarvoor in de periode januari-juli 2019 nog 20.000 euro subsidie. Als de Cultuurwerf stopt met De Piek, dan wil de gemeente Vlissingen andere partijen de mogelijkheid bieden om popactiviteiten aan te bieden in De Piek. De subsidie van 20.000 euro gaat dan niet naar de Cultuurwerf. Onderzoek naar popbehoefte Ook kondigt Vlissingen aan dat er een onderzoek onder inwoners komt naar de behoefte aan popoptredens. In dat onderzoek wordt tevens gekeken welke faciliteiten daarvoor nodig zijn. Op 15 juni hebben de Cultuurwerf en de gemeente Vlissingen nog een gesprek over de toekomst van De Piek. Lees ook: De Piek mag een jaar langer openblijven

