'Na alle ellende mag ik mensen weer mooi maken'

Zijn patiënten komen uit heel Nederland. Zoals Thijs van Akker uit Markelo die voor zijn tweede behandeling aan een paarse wijnvlek in zijn gezicht komt.

Souisa belandde in de medische wereld door zijn samenwerking met plastisch chirurg H.P. van Not uit Goes. De laatste jaren riep Van Not vaak de hulp in van Souisa voor het verwijderen van littekens of het maken van een tepelhof na een borstreconstructie bij vrouwen met borstkanker

Rinus Souisa vindt veel voldoening in zijn werk als medisch tatoeëerder. Vrouwen die na een borstoperatie een tepeltattoo krijgen, mensen waarbij een litteken of brandwond wordt weggewerkt zijn dankbare patiënten. Hij ziet ze veranderen na de behandeling, ze krijgen meer zelfvertrouwen.

Vaak hebben mensen een ellendige tijd achter de rug door een ziekte of een ongeluk en ik mag ze weer een beetje mooier maken " Rinus Souisa

Een verwijzing naar het behandelcentrum in Goes voor medische tatoeages wordt door de meeste Nederlandse zorgverzekeraars in veel gevallen volledig of grotendeels vergoed.

Rinus Souisa aan het werk in zijn kliniek (foto: Omroep Zeeland )