Waarschuwing voor Japanse kruiskwallen in Veerse Meer

Wie de netelcellen op de tentakels van de Japanse kruiskwal aanraakt, houdt daar meestal een geprikkelde, jeukende en rode huid aan over. Bij sommige mensen kunnen die huidreacties heftiger zijn. In zulke gevallen wordt aangeraden om de huisarts te raadplegen. Bij acute en allergische reacties moet zo snel mogelijk medische hulp worden ingeroepen, adviseert de GGD.

De Japanse kruiskwal (Gonionemus vertus) is ongeveer twee centimeter groot. De naam van de kwal is afgeleid van het kruis dat op de kwal te zien is. Aan de rand van zijn lichaam heeft de kruiskwal korte tentakels, met daarin de netelcellen waarmee het dier venijnig kan steken. Zoals de naam al suggereert komt de soort van oorsprong niet voor in Europa. Deze exoot is voor het eerst in Nederland waargenomen in 1960.