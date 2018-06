Schietende politieagenten in Breskens worden niet vervolgd

Politieauto's op de Slikkenburgseweg in Breskens. (foto: HVzeeland)

In december vorig jaar werden een moeder en haar twee kinderen met een wapen bedreigd in hun huis aan de Slikkenburgseweg in Breskens. Toen de vader kwam aanrijden in zijn auto werd hij in elkaar geslagen. Eén van de slachtoffers wist de politie te waarschuwen.

Schieten op de overvallers

Bij aankomst zagen de agenten twee mannen van het erf rennen en in een auto springen. Vervolgens ontstond een aanrijding met de politieauto. De agenten sprongen uit hun voertuig en trokken hun vuurwapen. De agenten losten meerdere schoten op de auto en de twee inzittenden. De passagier van de auto raakte gewond. De auto stopte en de gewonde verdachte kon worden aangehouden. De andere vluchtte.

Uit het onderzoek van de Rijksrecherche blijkt, volgens het Openbaar Ministerie, dat het geweld, het schieten op de auto en inzittenden, voldeed aan de voorwaarden zoals gesteld in de Ambtsinstructie voor politieagenten. Ook heeft het onderzoek uitgewezen dat er sprake was van een noodweer en/of noodweerexces situatie.

De strafzaak tegen twee mannen die verdacht worden van een gewelddadige woningoverval in Breskens zal op 27 augustus inhoudelijk behandeld worden. Dat is afgelopen dinsdag bepaald bij de rechtbank in Middelburg. De verdachten zijn een 28-jarige man uit Terneuzen en een 36-jarige man uit Uden. Die laatste werd vorig week opgepakt.

Lees ook: