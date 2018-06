PZEM maakt verlies, maar is hoopvol over de toekomst

De aandeelhoudersvergadering van PZEM (foto: Omroep Zeeland)

"In de toekomst gaan we weer winst maken", zegt de CEO van PZEM Gerard Uytdewilligen. Dat zal de komende jaren nog niet het geval zijn. Gesproken wordt over een termijn van ongeveer vijf jaar. Dat is goed nieuws voor de Provincie en de Zeeuwse gemeenten, want zij zijn aandeelhouder van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij. Als PZEM winst maakt krijgen zij een dividenduitkering, een zak geld dus om te besteden.

Licht aan het einde van de tunnel

Wethouder Jon Herselman van de gemeente Kapelle is verrast door de boodschap van de PZEM. Hij had niet voorzien dat het bedrijf weer winst zou gaan maken. "Als dat zou gebeuren, kunnen wij als aandeelhouders weer oprecht trots zijn op PZEM. Ik zie weer licht aan het einde van de tunnel", aldus Herselman. Tegelijkertijd maakt hij een kanttekening. "Ik hoor positieve dingen, maar alles blijft onzeker, omdat dit bedrijf ook afhankelijk is van de energieprijzen".

De PZEM verwacht dat de energieprijzen de komende jaren verder stijgen. Maar zegt Uytdewilligen: "We gaan niet op onze handen zitten, we willen ook nieuwe commerciële activiteiten ontwikkelen die waarde vermeerderend zijn voor het bedrijf". Concrete voorbeelden van nieuwe activiteiten zijn er nog niet.

Het zorgt wel voor een spanningsveld met de aandeelhouders. Die zouden namelijk het liefst zien dat alle commerciële activiteiten van PZEM verkocht worden, omdat zij die te risicovol vinden. En nu komen er zelfs bij. Maar Uytdewilligen omschrijft de nieuwe plannen als volgt: benut kansen, maar beperk risico's.

Gerard Uytdewilligen, CEO van PZEM, over het afgelopen jaar en over de toekomst van het bedrijf

Oplossing voor kerncentrale

PZEM is ook eigenaar van de verlieslijdende kerncentrale in Borsele. Gehoopt wordt daar een oplossing voor te vinden, met hulp van het Rijk. Maar dat zal niet op korte termijn het geval zijn.