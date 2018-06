Traumahelikopter (archief) (foto: HV Zeeland)

Rond 13.50 uur werden een ambulance en traumahelikopter opgeroepen naar de Jachthavenweg in Bruinisse. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies fout ging aan boord van het zeilschip is niet bekend.