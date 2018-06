Johanna werkt 70 jaar bij hetzelfde bedrijf: ik ben geen type dat rustig gaat zitten

De 86-jarige Van Cranenburgh werkte zeventig jaar geleden bij bakker Bliek in Veere, toen de eigenaar van De Campveerse Toren zag hoe handig zij was en vroeg haar voor hem te komen werken. Dat deed ze, allereerst als kok.

Johanna van Cranenburgh: "Ik kon meer verdienen dus ik zei ja". Ze kookte voor beroemde schrijvers en kunstschilders zoals Charley Toorop. "Voor het koninklijk huis heb ik niet gekookt, dat deden anderen". Later ging ze ook in de bediening werken en poetste zelfs de schoenen van hotelgasten.

Ik vind werken gewoon leuk

In 1954 vroeg de eigenaar Hendrik van Cranenburgh haar ten huwelijk. Ze kregen vijf kinderen waarvan nu drie dochters in het hotel-restaurant werken. Johanna wast elke dag nog de groenten, doet ze de was van het hotel en poetst het zilverwerk en koperwerk. "Ik vind werken gewoon leuk. Ik ben geen type dat rustig gaat zitten en een krantje lezen", zegt ze lachend.

Haar man Hendrik overleed tien jaar geleden. Dochter Hendrina is de huidige eigenaar van De Campveerse Toren en heeft onlangs een boekje samengesteld over de geschiedenis van het hotel-restaurant in Veere.