Makers van de Zeelandtoren zijn er klaar voor

Architect Alwin Reedijk en projectontwikkelaar Martin Dekker zijn er helemaal klaar voor. In het kantoor van Vastgoedontwikkeling VG-D aan de Dam in Middelburg lichten zij hun plan voor de Zeelandtoren toe. Die wordt markant voor het Scheldekwartier en de hele stad. Met 34 verdiepingen en een hoogte van 97 meter is de toren in de wijde omtrek te zien.

Torderen

Bijzonder is dat de Zeelandtoren 'tordeert', hij draait als het ware naar boven. De toren krijgt ovale vloeren en iedere verdieping wordt zes graden gedraaid gebouw,d ten opzichte van een lagere. Dat zorgt voor een speciaal, draaiend effect.

De Zeelandtoren in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Je gaat een toren zien die eigenlijk nooit hetzelfde is. Vanuit verschillende hoeken in de stad heeft de toren een ander aanzicht," legt Alwin Reedijk uit.

Dat de Zeelandtoren al verschillende bijnamen heeft gekregen als de Diabolo, de Kurkentrekker, de Vaas en het Bierglas vindt Reedijk alleen maar mooi: "Bij dit soort projecten hoort een bijnaam," zegt hij, "de Koopgoot in Rotterdam kent iedereen ook door zijn bijnaam."

Maquette van een gedeelte van de Zeelandtoren (foto: Omroep Zeeland)

In het kantoor is een gedeelte van de toren nagebouwd in hout. Het draaien van de vloeren stelt namelijk bepaalde eisen aan de gevel. Om dat te begrijpen bouwde Martin Dekker een maquette in zijn garage: "Ik heb gewoon vier verdiepingen uitgezaagd om te zien wat dat met de gevel doet." Het toont de betrokkenheid en het enthousiasme dat de makers hebben voor hún toren.

Wellness en skybar

Natuurlijk moet er ook geld worden verdiend. De bouw van de Zeelandtoren kost zo'n 30 miljoen euro. Er komen 90 recreatiewoningen, een wellness, een skybar en zwembad op de bovenste verdieping in de toren. De luxe appartementen met uitzicht over de wijde omgeving zijn bedoeld voor kopers met betere inkomens.

Toch sluit projectontwikkelaar Martin Dekker zeker niet uit dat er ook appartementen van rond de 250.000 euro komen. Al beschik je dan natuurlijk niet over een hele verdieping op de bovenste laag.

De Zeelandtoren komt midden in het Scheldekwartier te staan. (foto: Omroep Zeeland)

Een ambtelijk team heeft het ontwerp van de Zeelandtoren al goedgekeurd, maar er ligt nog geen bouwvergunning. Ook moet de Vlissingse gemeenteraad nog instemmen met de toren.

Martin Dekker en Alwin Reedijk hopen dat alle procedures niet te lang duren. Medio volgend jaar willen ze beginnen met de bouw. Die duurt volgens hen 1,5 jaar, zodat de Zeelandtoren in 2021 klaar kan zijn. De makers zijn optimistisch. Alwin Reedijk "Het gevoel bij iedereen is dat de toren er gewoon komt."

