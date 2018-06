Politie: Vijf tips over pinnende vrouw in Axel

De pas was van een vrouw die op 20 januari bij de Aldi aan de Tuinstraat in Axel erachter kwam dat haar portemonnee was gestolen. Ze kwam erachter toen ze wilde afrekenen. Ze ging daarna naar huis, zodat ze met de bankpas van haar man haar boodschappen alsnog kon afrekenen.

Ruim 1.200 euro

Nog terwijl de beroofde vrouw onderweg was om die tweede pas van haar man te halen, werd met haar pinpas geld opgenomen bij de ABN Amro aan de Kerkedreef. Even later gebeurt dat ook bij de Rabobank aan de Noordstraat. In totaal werd er ruim 1.200 euro gepind.

Vrouw die pinde met een gestolen pas (foto: Opsporing Verzocht)

Of de vrouw op de beelden zelf de portemonnee heeft gerold is nog niet bekend. Hoe ze aan de pincode is gekomen is inmiddels wel duidelijk. Het slachtoffer bewaarde haar pincode in haar portemonnee, zij het in een versleutelde vorm. Het lijkt erop dat de dief de pincode heeft weten te ontcijferen.

'Opvallend scherp'

De beelden van de vrouw bij de pinautomaten zijn volgens de politie 'opvallend scherp'. De politie hoopte dan ook dat mensen de vrouw zouden herkennen en zich bij de politie zouden melden. De vijf tips worden nu onderzocht. Of deze tips voldoende zijn om de dader of daders te achterhalen is nog niet bekend. Meer tips zijn nog welkom, benadrukt de politie op Twitter.

Lees ook: