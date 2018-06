Deel dit artikel:











Meisje (16) samen met haar hondje urenlang verdwenen op Tholen

In Tholen werd sinds 10.00 uur vanmorgen een 16-jarig meisje vermist. De politie heeft daarom vanmiddag de hulp van het publiek ingeroepen met behulp van een Burgenetbericht. Aan het begin van de avond is het vermiste meisje in goede gezondheid teruggevonden.

Chihuahua, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) De vermissing werd om 14.00 uur vanmiddag gemeld bij de politie. Rond 15.30 uur heeft de politie een Burgernetbericht verspreid. Een opvallend detail was dat ze een hond bij zich had. Het gaat om een chihuahua, dat is het kleinste hondenras ter wereld. Teruggevonden Rond 19.45 uur is het meisje weer teruggevonden, volgens de Burgernetmelding gebeurde dat aan de Bosstraat in Tholen. De politie bedankt iedereen die heeft geholpen met zoeken. Over de verdere toedracht van de vermissing wil de politie niets kwijt.