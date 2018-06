Meisje (16) samen met haar hondje verdwenen op Tholen

Chihuahua, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De vermissing werd om 14.00 uur vanmiddag gemeld bij de politie. Rond 15.30 uur werd een Burgernetbericht verspreid. Mensen die haar gezien hebben of tips hebben over waar ze zich bevindt, worden verzocht 112 te bellen.

Het gaat volgens het Burgernetbericht om een meisje met een fors postuur. Ze had ten tijde van haar vermissing een bordeauxrode trainingsbroek en een zwart shirt aan, daaronder droeg ze grijze schoenen en ze had een paarse tas bij zich.

Chihuahua

Een ander opvallend detail is dat ze toen ze verdween een hond bij zich had. Het gaat om een chihuahua, dat is het kleinste hondenras ter wereld.

Over de verdere toedracht van de vermissing wil de politie niets kwijt.