Aanleg strandje Hansweert begint maandag

Op het strand (foto: Omroep Zeeland)

Het werk voor het strandje dat ook bij vloed droog blijf duurt naar verwachting een week. Als ook een bankje en een prullenbak zijn neergezet volgt nog een feestelijke opening voor de omwonenden.

Over het strand aan de Werfdijk is jaren gesproken. De gemeente Reimerswaal had lang nodig om tot overeenstemming te komen met de eigenaar van het perceel.

