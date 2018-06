Gelovigen strijken neer in Vlissingen met eigen kloosterschip

Vader-abt Abibos en zijn twee zusters zijn hard aan het werk om het schip gereed te maken om er op te gaan wonen, en om er reizen mee te gaan maken. Op het schip wordt nu een eigen kapel gebouwd om er diensten te kunnen houden. De verwachting is dat ze nog een jaar nodig hebben voordat ze uit kunnen varen.

Vaste ligplaats

De kloosterlingen zijn in Vlissingen terechtgekomen via een goede vriend, die ook geholpen heeft met de aankoop van het schip. Het bevalt zo goed dat ze willen proberen om er een vaste ligplaats te krijgen.

Om van daaruit bedevaarten te kunnen maken naar plaatsen die belangrijk zijn voor hun geloof. Zoals het Italiaanse Bari, waar het graf is van de Heilige Sint-Nicolaas. En ook andere plaatsen waar apostelen zijn begraven zoals Rome en Venetië.

Op zoek naar rust

Het schip willen ze ook gebruiken om parochianen te bezoeken die verspreid door heel Europa wonen. Daarnaast vinden de kloosterlingen de rust op het water die ze in een drukke stad niet kunnen vinden. "Zoals alle kloosterlingen zoeken wij naar rust om ons geloof te verdiepen", zegt vader-abt. "Op ons schip vinden we die en kunnen we onze parochianen bezoeken. Een mooie tussenoplossing voor ons."