'Hallo, ik ben Ezra. Mijn moeder wil weten waarom ik verdronken ben..."

De Facebookpost is een getuigenoproep, een verzoek aan mensen die weten wat er op die dag in het zwembad gebeurde. Voor veel mensen kwam die emotionele oproep als een verrassing. Maar voor de tante van Ezra, Nucy Anne Pikeur, is het eigenlijk heel logisch.

'Geen antwoorden'

"We willen gewoon weten hoe kan het dat een jongen van 1 meter 48 met een zwemdiploma verdrinkt in een zwembad van 1 meter 10", legt ze uit. "Uit het politieonderzoek kwamen geen antwoorden. Daarna is het naar het OM overgegaan. En een week of vier geleden kregen we conclusie van het OM-onderzoek, maar ook zij kunnen ons niet vertellen wat er precies gebeurd is."

Ezra Trinidad (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Pikeur is niet eens duidelijk op welk tijdstip Ezra is overleden. "Aan de media is gemeld dat hij levenloos uit het water is gehaald, maar tegen ons werd gezegd dat hij bewusteloos was en werd gereanimeerd. Dus we weten niet eens wanneer hij precies overleden is."

Verklaringen spreken elkaar tegen

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie werd volgens de tante van Ezra bemoeilijkt doordat de verklaringen van de kinderen die erbij waren elkaar tegenspraken. "Eerst waren ze samen een spel aan het spelen toen het fout ging. Toen was hij alleen toen het gebeurde. En weer een ander zei dat ze met banden aan het spelen waren."

Tante van Ezra, Nucy Anne Pikeur, over de Facebook-oproep van de familie

Ook wie hem nu precies uit het water heeft gehaald is volgens Pikeur onduidelijk. "Meerdere mensen spreken elkaar daarin tegen: die heeft hem eruit gehaald, of die. Hoe zit het nou? Dat willen we graag weten."

Epileptische aanval

Het verhaal dat Ezra zou zijn overleden door een epileptische aanval, zoals dat is gepresenteerd aan de media, gelooft zij niet. "Volgens zijn behandelend arts is het laserlicht in zwembad niet van het soort dat epileptische aanvallen veroorzaakt. En Ezra had een lichte vorm van epilepsie, waardoor hij maximaal een of twee minuten weg zou vallen. Je hebt veel langer nodig om daadwerkelijk te verdrinken, toch wel een minuut of zeven."

Wat ze ook vreemd vindt, is dat er in het onderzoek geen autopsie is gedaan. "Bovendien voelde hij die epileptische aanvallen altijd aankomen, dus zou hij op tijd uit het water gegaan zijn. Dus ik geloof dat niet, dat een epileptische aanval hem fataal geworden is. Maar wat is er die dag dan wel gebeurd in het zwembad?", vraagt de tante van Ezra zich vertwijfeld af.

Ambulances bij zwembad Omnium in Goes na aantreffen levenloos jongetje (foto: HV Zeeland)

Daarom komt de familie nu met deze getuigenoproep. "We hebben tot nu toe telkens hiermee gewacht, omdat we de politie en het OM hun werk wilden laten doen. Maar zij kunnen ons geen antwoorden geven, dus doen we deze oproep. Het OM zei ook tegen ons dat ze het onderzoek hadden afgerond, tenzij er nieuwe informatie boven tafel zou komen. We hopen dat het hiermee lukt om die informatie te achterhalen."

'Het gaat niet om schuld'

Er waren volgens Pikeur op dat moment 87 mensen in het zwembad. "Daarvan zijn er maar tien tot vijftien ondervraagd. Wie weet heeft iemand anders iets gezien. En het gaat ons er zeker niet om dat er iemand de schuld krijgt of iets dergelijks. We willen het gewoon weten, zodat we het kunnen verwerken."

Inmiddels hebben ze naar aanleiding van de oproep al meerdere berichten ontvangen van mensen die erbij waren. "En sommigen van hen waren niet verhoord door de politie."

Verwerken

Zij, en met haar de hele familie, hoopt dat er dankzij dit soort nieuwe verklaringen eindelijk duidelijkheid komt over wat er nu precies is op die noodlottige dag is gebeurd in het zwembad, waardoor Ezra om het leven kwam. Zodat de familie verder kan, door naar de volgende stap in het moeizame proces van het verwerken van zijn dood.

Lees ook: