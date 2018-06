Miljoenentekort voor Zeeuwse gemeenten op jeugdzorg

Grote tekorten op de jeugdzorg voor kinderen (foto: Omroep Zeeland)

Ook in 2018 is het budget van de Zeeuwse gemeenten voor jeugdzorg weer gedaald. In 2015 kregen gemeenten nog 80 miljoen euro, dit jaar blijft het bedrag steken op 72 miljoen euro. De gemeente Kapelle zal uitkomen op een tekort van rond een half miljoen euro. Hulst, Borsele en Reimerswaal verwachten een tekort van 1 miljoen, Goes 1,7 miljoen en Middelburg zelfs 2 miljoen.

Meer kinderen krijgen hulp

Tegelijkertijd zien gemeenten dat er meer kinderen jeugdhulp krijgen. Kinderen met lichte problemen krijgen sneller hulp van bijvoorbeeld maatschappelijk werk of jeugdhulpverpleegkundigen. De gemeenten hopen dat met deze investering in hulp in een vroeg stadium, grotere problemen worden voorkomen.

Maar er is nu ook nog een stijging in die zwaardere hulp voor kinderen. Dan gaat het om kinderen met ernstige gedragsproblemen, psychische problemen of kinderen uit een gezin waar ouders kampen met een verslaving of het gezin niet kunnen runnen. De preventiemaatregelen betalen zich nog niet terug.

Ik vind het ongepast. Het kan echt niet, bezuinigen op deze doelgroep."" Derk Alsema, wethouder Goes (CDA)

Om een tekort op te lossen kan een gemeente normaal gesproken bezuinigen op de kosten. Maar dat is bij een onderwerp als jeugdzorg niet wenselijk. Wethouder Derk Alssema (CDA) van de gemeente Goes noemt bezuinigingen erg pijnlijk, ongepast zelfs. "Het is zo'n kwetsbare groep." Bezuinigen op de jeugdzorg wil hij, samen met zijn Zeeuwse collega-wethouders, liever niet. "Onze jongeren staan bovenaan."

Dalende budgetten en stijgende kosten. Gemeenten moeten miljoenentekorten slikken. De Zeeuwse gemeenten moeten het tekort ergens anders mee vullen, dus wordt er bezuinigd op andere zaken. In Goes is dat bijvoorbeeld op het onderhoud van de plantsoenen en de wegen, en is de belasting verhoogd.