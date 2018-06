Zeeland wordt wakker: tekort jeugdzorg, Ezra Trinidad en varend klooster

(foto: Omroep Zeeland)

Miljoenentekort jeugdzorg

De Zeeuwse gemeenten stevenen af op een miljoenentekort op de jeugdzorg. Er wordt al rekening gehouden met 10 miljoen euro in de min. De oorzaak is dat Den Haag fors blijft bezuinigen op de jeugdzorg, en de gemeenten weigeren om te snijden in de hulp.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Op zoek naar antwoorden

De familie van Ezra Trinidad, de 13-jarige jongen die in oktober vorig jaar verdronk in het zwembad in Goes, vraagt op Facebook om mensen die weten wat er precies gebeurde om zich te melden. Volgens de familie staan ook na het onderzoek van het OM nog veel vragen open. De oproep is geschreven vanuit het perspectief van de overleden jongen.

Lees ook:

De kloosterlingen op de voorplecht van hun schip. (foto: Omroep Zeeland)

Varend klooster

In de haven van Vlissingen wordt het schip de Elia II verbouwd tot een varend klooster. Voor een Georgisch-orthodoxe kloostergemeenschap uit Antwerpen. Vader-abt Abibos en zijn twee zusters zijn hard aan het werk om het schip gereed te maken om er op te gaan wonen, en om er reizen mee te gaan maken.

Lees ook:

Nieuwsgierige koeien in weitje Heinkenszand (foto: Jacqueline Hoogvliet, Baarland)

Het weer:

Vanochtend is het vrij zonnig, op wat sluierbewolking na. Met een zwakke tot matige noordoostenwind warmt het op naar 23 graden op de stranden en tot 26 graden in het oosten van de provincie. In de middag draait de wind langs de kust. Met wind van zee koelt het op de stranden een paar graden af. In de loop van de ochtend en middag verschijnen er meer en meer stapelwolken. Vooral in de namiddag groeien enkele van deze stapelwolken uit tot een onweersbui. Omdat buien traag trekken, kunnen ze lokaal veel regen veroorzaken. Hagel en windstoten zijn ook mogelijk. In de loop van de avond doven buien uit. Komende nacht is het meest droog en koelt het af naar 15 graden.