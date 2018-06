Volg Alpe d'HuZes live bij Omroep Zeeland

Ruim 4500 Nederlanders, waaronder 59 Zeeuwen, gaan vandaag de Alpe d'Huez in Frankrijk op om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Tussen 7.00 en 17.00 uur zendt Omroep Zeeland een rechtstreeks verslag van de Alpe d'HuZes uit.

Volg de deelnemers in hun tocht naar boven via de tv-uitzending of de stream hieronder.

Alpe d'HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto 'opgeven is geen optie' op één dag tot maximaal zes keer de legendarische berg Alpe d'Huez beklimmen. Het doel: zoveel mogelijk geld inzamelen in de strijd tegen kanker.

Onderzoek naar kanker

De opbrengsten ondersteunen wetenschappelijk onderzoek naar kanker om de ziekte onder controle te krijgen. Zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker. Alpe d'HuZes heeft sinds de eerste editie in 2006 al 151 miljoen euro opgehaald.

De tv-uitzending is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen tien regionale omroepen en NPO Nieuws.