Auto in de sloot langs A58

Ongeluk op A58 (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 8.00 uur. Er stond korte tijd file in de richting van Bergen op Zoom. Hoe de auto in de sloot kon raken is niet bekend.

Ook een ongeluk richting Vlissingen

Rond half negen gebeurde er ook een ongeluk op de A58 richting Vlissingen ter hoogte van de watertoren bij Oost-Souburg. Twee auto's botsten op elkaar. Eén persoon liep nekklachten op.