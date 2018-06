Politie met drugstest op pad: ruim 50 keer drugs in het speeksel

De politie Walcheren ontdekte bij 23 mensen drugs in het speeksel. Politie Oosterscheldebekken testte bij 21 mensen positief op drugs en bij de Politie Zeeuws-Vlaanderen moesten 7 mensen mee naar het bureau na een positieve drugstest. Hoeveel drugs er nou precies in het lichaam zat en welke soorten, dat wordt nog onderzocht door het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut.

Nog maar net begonnen

Martijn Borremans van de politie Zeeuws-Vlaanderen zegt dat het aantal positieve testen waarschijnlijk alleen maar zal stijgen: "We zijn net begonnen. Er zijn collega's die nog opgeleid worden voor het doen van de testen. We verwachten daarom dat er in de toekomst alleen maar meer getest gaat worden op drugs."

Bij de drugstest wordt er niet geblazen zoals bij een alcoholtest, maar wordt er wangslijm weggehaald met een apparaatje. Dat apparaat laat zien of er cocaïne, opiaten, amfetamine, metamfetamine of cannabis in je speeksel zit. Als dat het geval is, ga je mee naar het bureau waar bloed wordt afgenomen door een arts. Dat bloed wordt vervolgens onderzocht door het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) en daaruit blijkt hoeveel drugs er precies in het lichaam zit. Aan de hand van die resultaten bepaalt de Officier van Justitie de straf.

Drugstest is niet standaard

Het doen van een drugstest duurt langer dan het doen van een alcoholtest en daarom zet de politie het niet in bij een standaard verkeerscontrole. Agenten gebruiken de speekseltesten voornamelijk als ze daar aanleiding toe zien. Bijvoorbeeld bij bepaald gedrag in het verkeer, na geweldincidenten of als iemand in het bezit is van drugs.