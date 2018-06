(foto: Omroep Zeeland )

Het probleem van bijensterfte is al jaren aan de gang. Mijten, pesticiden, eenzijdig voedsel en slecht weer leiden tot de sterfte van bijen. Bijen zijn nodig voor de bestuiving van veel landbouwgewassen, vooral fruit. Volgens Sylvia Tuinder van de Statenfractie van de SP is het de laatste jaren stil in de boomgaarden. "Ik hoor het van Zeeuwse fruittelers. Er is minder gezoem en ze zien minder insecten in hun boomgaarden."

Tuinder wil dat de Provincie het voortouw neemt. "Er zijn nu wel wat projecten, maar het moet op grotere schaal. Het is echt twee voor twaalf."

SP: Provincie moet bijensterfte aanpakken