Vlissingse recidivist met drugs en alcohol achter het stuur

De man werd gisteren rond 16.50 uur gecontroleerd aan de Noordsingel in Middelburg. De agent die hem aan de kant zette, rook een alcohollucht en meende aan het gezicht van de man te zien dat hij onder invloed van drugs was. Een speekseltest gaf aan dat de man THC, amfetamine en cocaïne had gebruikt. De man is na zijn aanhouding overgebracht naar een politiecel in Middelburg.

De Vlissinger kreeg een rijverbod van vierentwintig uur. Verder gaat het CBR onderzoeken of de man nog wel geschikt is om een rijbewijs te hebben.