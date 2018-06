Drie wietkwekerijen opgerold, één aanhouding

(foto: Omroep Zeeland)

In de woning van de aangehouden man stonden 175 hennepplanten.

In een Terneuzense woning in het centrum, aan de Spuistraat, werd een kwekerij met 129 planten ontdekt. De derde hennepkwekerij is gevonden aan de Kloosterlaan in Sas van Gent. Daar ging het om 508 planten en was sprake van stroomdiefstal.

Alle gevonden planten en spullen voor de kwekerijen zijn in beslag genomen en vernietigd.