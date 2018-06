Bijensnoeptuintjes bij Noord-Bevelandse scholen

(foto: Omroep Zeeland )

Het gaat slecht met wilde bijen in Nederland, ongeveer de helft van de 360 soorten is bedreigd. Omdat bijen heel belangrijk zijn voor de voedselvoorziening zijn er tal van initatieven om ze te hulp te schieten.

Bijen zijn er dol op

De gemeente Noord-Beveland betrekt hier de basisscholen bij. De Kamperschouw in Kamperland en Het Stelleplankier in Colijnsplaat zijn als eerste aan de beurt. Daar worden volgende week maandag (18 juni) bijenhotels neergezet en tuintjes aangelegd met bloeiende planten en struiken waar bijen dol op zijn, zoals bijvoorbeeld bessen- en vlinderstruiken. In het najaar gebeurt dit ook op de scholen in Kortgene en Wissenkerke.

Overigens is Noord-Beveland al lang begaan met de bijen. Begin mei werd in Wissenkerke en in Geersdijk al een 'bijenmengsel', zaden van bloemen en planten die aantrekkelijk zijn voor wilde bijen, ingezaaid.

