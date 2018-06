'Mijn vader blijft welkom, maar ik ben nu de baas'

"Goedemorgen, gaat alles goed?" Pieter Paree (32) stapt zelfverzekerd de werkvloer op van zijn bedrijf. Ja, zijn bedrijf. Want per juni stopt zijn vader na 44 jaar en wordt Pieter de baas. Alhoewel, aan dat woord heeft hij een hekel. "Ik sta hier tussen de mensen, we doen het samen."

'Helikopterpiloot of zo'

Als jongetje kwam hij vaak in de zaak, meekijken met zijn opa, later met zijn vader. Toch wilde hij als kind iets anders. "Gewoon wat elk kind wil, helikopterpiloot worden of zo", grinnikt hij. Op zijn zeventiende veranderde dat.

Voor zijn studie moest hij een mini-onderneming opzetten en toen ging hij vragen stellen aan zijn vader. Hoe leid je een bedrijf? En waarom juist zo? Zijn interesse was gewekt en hij kreeg ook oog voor het werk. "Wat wij hier maken, dat is zo uniek, zo hoogwaardig. Daar wil ik mee verder."

Pionier, techneut en uitvinder

De basis van het bedrijf ligt in de jaren dertig. Pieters opa was een echte pionier, techneut en uitvinder. Niemand had stroom in het dorp. Dat was er alleen in de grote steden. Opa Paree ging naar de stad om daar alles te leren over elektriciteit en haalde de stroom eigenhandig naar zijn dorp. Hij vond ook apparaten uit: eentje die de boer op afstand liet weten wanneer zijn merrie op het punt van bevallen stond.

Opa Paree was een uitvinder. Onder meer van een apparaat dat de boer op afstand vertelde dat zijn merrie op het punt van bevallen stond. (foto: Paree)

Na 44 jaar nam pa Paree het over. Zij het onder strikte voorwaarden. "Ik ben nu de baas en ik kies de richting." Opa Paree deed van alles: stroom bij particulieren, hij had een witgoedwinkel en deed ook de elektriciteit bij bedrijven. En vader Paree wilde zich op die laatste groep richten: elektrotechniek bij bedrijven en instellingen.

Een goede keuze

Het bleek een goede keuze. Het bedrijf groeide in 44 jaar van 7 naar 165 medewerkers. Paree maakt bijvoorbeeld de aansturingskasten voor gemalen bij het waterschap, maar levert ook telecom, it en beveiligingssystemen.

Pieter is geen uitvinder, geen techneut. "Daar hebben we er al 165 van rondlopen", grapt hij. Wel kan hij met trots in de werkplaats kijken naar welke producten zijn bedrijf maakt.

'Blijven innoveren'

Hij heeft een duidelijk doel: "Groeien. Zowel qua medewerkers als opdrachten. En blijven innoveren, vooruit kijken." En zijn vader? Die blijft welkom. Net als opa die tot zijn 95ste rondliep in het pand. Pieter met twinkelende ogen: "Mijn pa blijft natuurlijk meer dan welkom, maar ik ben nu de baas"

