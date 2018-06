Van gratis parkeren tot renovatie stadhuis, gemeente Terneuzen heeft geld te besteden

Het stadhuis van Terneuzen is inmiddels 46 jaar oud (foto: Omroep Zeeland)

We zetten vijf opvallende zaken op een rijtje:

1. Smoezelig stadhuis

Het opvallende stadhuis van Terneuzen is inmiddels 46 jaar oud en begint te kraken en piepen. De houten kozijnen vertonen gebreken, met tocht tot gevolg. In de nota schrijft de gemeente dat het gebouw er smoezelig uitziet en niet de uitstraling heeft die past bij de hoofdlocatie van een moderne gemeente. Ook voldoet het niet aan duurzaamheidsafspraken waar overheidsgebouwen aan moeten voldoen. Voor de renovatie trekt de gemeente de komende jaren 3 miljoen euro uit.

Het nieuwe college van Terneuzen met zes wethouders (foto: Omroep Zeeland )

2. Dure wethouders

Terneuzen doet het in deze coalitie met maar liefst zes wethouders. Vorige periode waren het er nog vier. De zes wethouders werken bij elkaar 5,5 fte. Voor die wethouders moeten ook eventuele wachtgelden gereserveerd worden op de begroting. Dit brengt 188.000 euro aan extra lasten met zich mee voor 2019 en 181.000 euro voor de jaren 2020 t/m 2022.

Samenwerking scholen in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

3. Nieuwe middelbare school

Misschien wel de grootste kostenpost voor de gemeente Terneuzen de komende jaren wordt de fusie tussen de middelbare scholen in de regio. Hier hangt vooralsnog geen prijskaartje aan, de gemeente gaat onderzoeken wat nodig is. Maar de kans is groot dat er een nieuw schoolgebouw moet komen.

De winkels van het Kennedy Retailpark zijn al klaar. Aan de appartementen erboven wordt nog gewerkt (foto: Omroep Zeeland)

4. Nieuwe vs. oude stad

Terneuzen wil het nieuwe met het oude centrum verbinden. Na de bouw van onder andere een nieuw winkelcentrum aan de Kennedylaan West is het volgens de gemeente tijd voor een schakel tussen dat gebied en het oude winkelhart. De plannen zijn nog prematuur, maar voor de inrichting van de Axelsedam reserveert de gemeente alvast 2,6 miljoen euro.

Gratis parkeren voor Belgen (foto: DennisM2 | Flickr)

5. Belgen gratis

De gemeente kijkt met jaloers oog naar Sluis en Hulst en ziet graag meer Belgen hun kant opkomen. Om dat te stimuleren mag er vanaf 2019 gratis bovengronds geparkeerd worden op Belgische feestdagen. In de nota wordt uitgegaan van een verlies van parkeeropbrengsten van 12.000 euro.