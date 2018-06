Yati Jeremiah lanceert videoclip 'Bij Me'

Yati Jeremiah - Bij Me

Bij Me vertelt het romantische verhaal van een jonge automonteur die in contact komt met een jongedame. De beelden zijn allemaal in Zeeland opgenomen, Yati: "We hebben ons best gedaan om het mooie Zeeland te laten zien."

Eerder dit jaar was Yati Jeremiah samen met zangeres Hill deelnemer aan een online wedstrijd Dounia Zoekt Talent. Daarin bereikten ze de halve finale. Via een publieksstemming op Instagram maakt het duo nog kans op een wildcard voor de finale. Stemmen kan via de instagrampagina van newday.tv. (Vervolgens op de verhaal clicken en op de polls stemmen op Yati Jeremiah & Hill.)

