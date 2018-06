Level 42 komt weer naar Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

Voor Level 42 betekent het een terugkeer in Zeeland na eerdere succesvolle optredens. De band speelde in 2014 in het dorpshuis in Renesse. CCXL was ook al aan de beurt in november 2016.

Level 42 is een Britse jazz,- soul- en funkgroep rond de bassist Mark King. In de jaren tachtig scoorde Level 42 wereldhits met nummers als 'Love Games', 'Lessons In Love' en 'Running In The Family'. De band scoorde zestien top 40-hits in Nederland.

Level 42 boekte sinds de oprichting in 1980 grote successen, maar er waren voor de band ook diepe dalen. Zo waren er tal van ruzies en bandwisselingen. In 1994 werd zelfs een afscheidsconcert gegeven, maar sinds 2001 zijn er toch weer optredens.

De Europese tour van Level 42 in 2014 en 2016 was volledig uitverkocht.

Level 42 in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

