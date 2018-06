Vlissingen heeft een nieuw college; als laatste in Zeeland

Gemeenteraad Vlissingen (foto: Gemeente Vlissingen)

Op donderdag 14 juni presenteert de nieuwe coalitie zich aan de rest van de gemeenteraad. Het is de bedoeling om een week later, op donderdag 21 juni, de nieuwe wethouders te installeren.

Het college in Vlissingen krijgt vijf wethouders. Drie van hen vervullen de functie parttime.

Wethouders in Vlissingen

Partij Naam LPV John de Jonge 50plus Rens Reijnierse GroenLinks Els Verhage SP Sem Stroosnijder PSR Albert Vader

Met gisteren een coalitieakkoord in de gemeente Veere en vandaag de afronding van de onderhandelingen in de gemeente Vlissingen is in alle Zeeuwse gemeente een nieuwe college gevormd. De raadsverkiezingen in Nederland waren op 21 maart.