Cultuurwerf: 7 juli is laatste dag voor De Piek

Juke Joints (foto: Optreden van Juke Joints in De Piek in Vlissingen)

De laatste activiteit is Nachtstroom tijdens het Festival Onderstroom op 6 en 7 juli. Met het besluit om te stoppen geeft de Cultuurwerf geen gehoor aan de vraag van het gemeente Vlissingen om nog een jaar open te blijven.

Geen perspectief

Het bedrag dat hier beschikbaar voor is, biedt volgens de Cultuurwerf onvoldoende perspectief om het poppodium in stand te houden. In een persverklaring spreekt de organisatie nogmaals haar teleurstelling uit over het ontbreken van steun vanuit de gemeente voor het reddingsplan voor De Piek.

Het plan werd in het najaar van 2017 gepresenteerd in reactie op het besluit van de gemeente Vlissingen om de subsidiekraan voor het poppodium per 1 juli dicht te draaien.

