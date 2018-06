Vijf generaties in de familie Zuidweg

Ook de andere oma's Addie Zuidweg (70) en Frances de Keyzer (48) zijn erg blij met de komst van de jongste telg. "Het is bijzonder om dit met je moeder en oma te mogen delen. Maar het voelt meteen al normaal", zegt oma Frances. "We staan er eigenlijk niet zo bij stil dat iedereen zo oud is. Toen Faja werd geboren hoorde ze er ook meteen bij. Dan vergeet je bijna dat ze de vijfde generatie is."

Niet extreem jong moeder

Een van de eerste vragen die de familie krijgt is of de dames vroeg kinderen kregen, maar dat is niet het geval. Francina was 27 jaar, Addie 22 jaar, Frances 22 jaar en kersverse moeder Kim Nelis is 26 jaar oud. "Dat is toch niet extreem jong tegenwoordig", zegt overgrootmoeder Addie. "Ik denk dat wij gewoon een sterk ras zijn. We werken hard, zijn altijd bezig en houden van kinderen. Dat doen we er gewoon bij."