Leerlingen geven biodiverse tuin cadeau

Het aanleggen van de tuin is het laatste onderdeel van een project van negen weken voor het vak Technasium in de tweede klas HAVO/VWO van de Pontes Scholengroep. De leerlingen leren hoe zij een biodiverse tuin kunnen ontwerpen en aanleggen, waarmee ze ook nog andere mensen een plezier doen.

Dubbel feest

"We zijn er hartstikke blij mee", vertelt Gaby Emor uit Zierikzee. "Mijn partner is best wel ziek, vandaar dat ik de mogelijkheid niet kreeg om deze hele tuin te doen". Gaby is een van de negen mensen die zich via een oproep via Facebook bij hun verhuurder Zeeuwland meldde. "Zeeuwland wil stimuleren dat mensen hun tuin onderhouden en daarom werken wij graag samen met de leerlingen van Pontes Pieter Zeeman, legt Klaske Kloet van Zeeuwland uit. "Het is leuk om te organiseren en om mensen blij te maken. Dubbel feest".

Dat geldt ook voor Dimm Wals. Hij zit in 2 HAVO en heeft door dit project veel geleerd over biodiversiteit bijvoorbeeld. "Dat houdt in dat het diervriendelijk moet zijn," zegt hij. Hij en zijn klasgenoten moesten het biodiverse ontwerp dat zij hadden bedacht voor Gaby's tuin nog wel wat aanpassen. De planten die bijen aantrekken moesten er toch uit. "Zij zei 'dat is heel leuk, maar ik ben eigenlijk heel bang voor bijen'," besluit hij lachend.