Middelburgse aangehouden in langlopend drugsonderzoek

Politie (archieffoto) (foto: ANP XTRA)

In woningen in Middelburg, Bergen op Zoom en Ossendrecht werden vandaag huiszoekingen gedaan. Er werd een 'aanzienlijk geldbedrag in beslag genomen', aldus de politie Zeeland-West-Brabant.

Twee mensen aangehouden

De twee aangehouden verdachten, d vrouw uit Middelburg en de man uit Bergen op Zoom, zitten vast en worden later door de politie verhoord. Het onderzoek is nog niet afgerond, de politie sluit meer aanhoudingen in de toekomst niet uit.