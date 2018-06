Liveblog: GOES in problemen tegen Be Quick

Trainer Rogier Veenstra van GOES (foto: Frans van Pagee)

45' Rust

Ondanks het sterke begin van GOES kijkt de ploeg nu toch tegen een 0-2 achterstand aan. Robert Talens en een eigen doelpunt van Jop Dekker bezorgen Be Quick voorlopig een prima uitgangspositie. Werk aan de winkel voor Veenstra en zijn mannen in de tweede helft.

41' Kansen voor GOES

Nadat een vrije trap van Ruben Hollemans een paar minuten geleden makkelijk werd gepakt door de doelman van Be Quick, is het nu Erwin Franse die het probeert. Zijn stift gaat naast de goal van Robert Smit.

35' Ondanks een reis van 340 kilometer heeft Be Quick het voorlopig voor het zeggen

31' Opnieuw domper voor GOES

Robert Talens kopt een voorzet binnen en zorgt voor de 0-2 namens Be Quick. GOES moet snel in de achtervolging als het nog iets wil vanavond.

26' Lastige fase GOES

Na het eigen doelpunt van Jop Dekker is het achterin onrustig bij GOES. Een moeilijke terugspeelbal van Sherief Tawfik wordt moeizaam weggewerkt door Meulmeester.

22' GOES op achterstand

18' Nog altijd 0-0

GOES en Be Quick houden elkaar in het begin van de wedstrijd nog altijd in evenwicht. De thuisploeg creëert vooralsnog wel de meeste kansen. Nadat Daniël Wissel al een kans kreeg, is het nu de beurt aan Erwin Franse. Zijn schot gaat net naast het doel van Be Quick-keeper Robert Smit.

4' Gevaar van Be Quick

Ook tegenstander Be Quick krijgt zijn eerste kans van de wedstrijd. Thomas Careman onderschept de bal van Sherief Tawfik, maar schiet over het doel van Brian Meulmeester.

2' Eerste kans GOES

En meteen is daar de eerste kans voor GOES. Daniël Wissel schiet na een vloeiende aanval naast.

1' Aftrap

De wedstrijd tussen GOES en Be Quick 1887 is begonnen. Kan de Bevelandse ploeg het voorbeeld van Hoek volgen en een mooi resultaat boeken in de heenwedstrijd van de finale van de nacompetitie?

19:32 Basisplek voor De Punder en Van de Woestijne

Met nog een klein kwartier voor de boeg kijken we even vooruit naar de opstelling van GOES. Veenstra heeft ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Silvolde zijn team op een aantal plaatsen gewijzigd. Zo ontbreken Francis Kabwe Manengela en Remon de Vlieger door blessures. Er is een plaats in de basisploeg weggelegd voor Yannick van de Woestijne en Rick de Punder.

19:20 Terugblik naar wedstrijd tegen Silvolde

GOES bleek in de vorige ronde te sterk voor Silvolde. In Gelderland won de formatie van Veenstra knap met 1-2 en werd het fundament voor het Zeeuwse succes gelegd. Een paar dagen later op Sportpark 't Schenge had GOES het lange tijd moeilijk, maar was het voornamelijk te danken aan doelman Brian Meulmeester dat de ploeg stand wist te houden. Mede door een gestopte penalty hielp hij GOES naar de eindstrijd.

19:10 Be Quick in de competitie

Tegenstander Be Quick was dit seizoen de ploeg met de meeste tegendoelpunten van de gehele Derde Divisie. De Groningers kregen er maar liefst 85 te verwerken. Toch moet GOES waken voor onderschatting, want Be Quick behaalde juist in uitwedstrijden meer punten dan in eigen huis over de hele competitie gezien.

18:58 Route van Be Quick

Be Quick 1887 eindigde dit seizoen als zestiende in de Derde Divisie. Daardoor was de ploeg van trainer Kevin Waalderbos genoodzaakt tot het spelen van de nacompetitie. In een tweeluik met het Brabantse Gemert verloor het de heenwedstrijd nog met 0-2, maar in eigen huis maakte Be Quick de schade meer dan goed door met 5-0 te zegevieren. GOES is dus gewaarschuwd.

18:45 Opstelling GOES