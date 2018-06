Face to face: ode aan Azië en intiem verslag

Het fotoboek Face to Face van Jacques Plouvier (foto: Omroep Zeeland)

Jacques Plouvier, ooit bekend als schoenverkoper in Vlissingen, publiceerde vijf jaar geleden Flushing moments, een fotoreis langs 25 landen met Vlissingen als thuishaven. Voor opvolger Face to face reisde Plouvier naar China, India en Vietnam. Hij fotografeerde daar vooral mensen, liefst in hun natuurlijke omgeving. Op die manier geeft hij inkijkjes in andere culturen en levens. De fotograaf is duidelijk onder de indruk van zijn modellen, hij noemt ze "heel vriendelijk, gastvrij, fotogeniek én fotominded"

Ook persoonlijk

Maar Face to face gaat over Plouvier zelf die een moeilijk tijd achter de rug heeft. Tijdens de voorbereidingen van een reis naar Zuid India werd bij hem blaaskanker geconstateerd. Hij moest een zware operatie ondergaan en zag zijn leven ingrijpend veranderen.

Uit dankbaarheid en respect voor zijn artsen en verpleegkundigen van het Kanker Instituut van het Erasmus MC stelt Plouvier foto's tentoon in het nieuwe Oncologisch Patienten Centrum in Rotterdam. En omdat hij er open over wil zijn heeft hij aan Face to face een bijlage toegevoegd met daarin intiem verslag van zijn ervaringen.

Jacques Plouvier in zijn eigen boek (foto: Omroep Zeeland)

In zijn boek schrijft Jaques Plouvier, inmiddels 70, dat het goed met hem gaat. Hij heeft wel een punt gezet achter avontuurlijke reizen als voor Face to face. "Ik voel in al mijn vezels" schrijft hij, "dat het mooi geweest is zo."

Lees ook: